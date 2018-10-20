политика

Старейшина из Ингушетии назвал Кадырова пастухом. Тот обиделся и приехал на разборки

20 октября 2018
17:07
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Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в ингушское село Сурхахи к старейшине Мухажиру Нальгиеву за извинениями после того, как тот назвал чеченского лидера пастухом, но в итоге сам Кадыров просил прощения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мухажир как мудрый и уважаемый человек заявил, что я приехал к его дому достойно, как и подобает настоящему мужчине-къонаху, беседовал с большим уважением к нему, поэтому как къонаха просит меня простить и принять извинения. Я ради Аллаха простил Мухажиру все, что было, и как мусульманин тоже попросил прощения, если в его душе есть на меня обида», — написал Кадыров.

Глава Чечни приехал к дому Нальгиева вечером в пятницу, 19 октября, на кортеже из 60 - 70 автомобилей и в сопровождении охраны. По информации Telegram-канала «Ингушетия_2018», их встречала тысяча вооруженных ингушей. «Мы обнялись и расстались, подводя черту под разговорами на данную тему», — добавил глава Чечни в своем сообщении.

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Обидное высказывание в адрес Кадырова прозвучало несколько дней назад в Магасе (столица Ингушетии) на акции против передачи земель Чечне. Тогда протестующие сказали, что он не из рода Беной, а просто «бени» — «пастух» на ингушском. После этого чеченский лидер позвал обидчиков организовывать митинг на «свою территорию». «Если вы после этого уйдете оттуда живыми, то тогда я тот, кем вы меня называете», — подчеркнул он.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября и 4 октября. Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе. Недовольные решением властей участники акций считают, про произошел «захват земель». Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым (лидер Ингушетии), что не видят причин для споров.

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Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. С 1993 года граница между республиками так и не была утверждена.

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Теги: чечня
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