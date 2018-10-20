Киевлянам придется доплатить за газ

Из-за отсутствия горячей воды жителей Киева обязали заплатить за газ по повышенному тарифу. В графе «корректировки» проставлены суммы в сотни гривен, сообщает Укринформ.

В платежных документах за сентябрь компания «Киевгаз» уточнила, что корректировка проводится «на основании акта теплоснабженческой компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды». Выяснилось, что если в доме есть горячая вода, то норма потребления газа на одного человека составляет 3,3 кубических метра, а если воды нет – то 5,4 кубометра. При этом доплатить за коммунальные услуги придется даже владельцам электрического бойлера, с помощью которого можно нагревать воду.