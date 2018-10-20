Железнодорожникам осталось проложить менее 500 м полотна до "Борисполя"

«Укрзализныця» решила назвать железнодорожную станцию в аэропорту Борисполь — «Борисполь-аэропорт». Предприятие уже завершило процедуру официального утверждения имени остановки.

Около терминала D «Укрзализныця» построила две платформы длиной 114 метров для приема поездов. Сейчас строители укладывают на них покрытие из гранитных плит и начали возведение накрытия.

По данным «Укрзализныци», уложено 3450 погонных метров колеи в сторону аэропорта от основной железнодорожной магистрали. Еще осталось построить 498 метров.

Также сейчас строители завершают монтаж пролетных строений железнодорожной эстакады над автомагистралью Киев-Борисполь-Харьков.

По данным «Укрзализныци», уложено 3450 погонных метров колеи в сторону аэропорта от основной железнодорожной магистрали. Еще осталось построить 498 метров.

Также сейчас строители завершают монтаж пролетных строений железнодорожной эстакады над автомагистралью Киев-Борисполь-Харьков.

Поезда между станцией «Киев-Пассажирский» и аэропортом Борисполь будут курсировать с промежуточными остановками на станциях «Выдубичи», «Дарница», а в дальнейшем около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Борисполь-Харьков.

Запустить экспрессы на маршруте планируется до конца 2018 года.

На линии предполагается использовать 11 рельсовых автобусов PESA 620M, рассчитанных на перевозку 91 пассажира, и два автобуса PESA 630M на 192 места. Техника находится в распоряжении «Укрзализныци» и выполняет региональные перевозки в пределах страны. На данный момент компания ремонтирует пять рельсовых автобусов PESA.

Заявленная стоимость проезда составит 80 грн.