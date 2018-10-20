На Донбассе ранен один военнослужащий

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Враг также открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.

"Вследствие обстрелов российских оккупантов ранен один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.