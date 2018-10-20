Джек-пот американской лотереи "Мега Миллионс" составил 1,6 млрд долларов

Джек-пот национальной лотереи США «Мега Миллионс» продолжает расти. Никто накануне не угадал выигрышные номера ( 65 - 53 - 23 - 15 - 70 - Mega Ball 7 ) во время розыгрыша джек-пота. Поэтому сумма возможного выигрыша побила новый мировой рекорд, превысив $1,6 млрд, сообщает Голос Америки.

Предыдущий рекорд в размере $1,586 мпрд был установлен во время розыгрыша джек-пота в еще одной национальной лотерее, «Пауэрболл», 13 января 2016. Самая большая разыгранная сумма джек-пота «Мега Миллионс» раньше составляла $656 млн, этот рекорд был установлен больше шести лет назад, в марте 2012 года.

В руководстве лотереи подтвердили, что, хотя никто не угадал все 16 выигрышных номеров в пятницу, на этой неделе были проданы несколько билетов-победителей с 15 угаданными номерами (выигрыш в этом случае может составить как минимум $1 млн).

Шанс выиграть джек-пот в «Мега Миллионс» - 1 к 303 млн, это намного меньше, чем вероятность получить удар от разряда молнии (1 к 1 млн).