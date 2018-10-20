В Грузии задержали кандидата в президенты за раздачу самокруток на фестивале марихуаны

В Тбилиси на фестивале за легализацию марихуаны задержали лидера партии «Гирчи» и кандидата в президенты Зураба Джапаридзе. Как сообщает «Грузия Онлайн», это произошло после того, как политик раздал участникам акции несколько самокруток с марихуаной.

«Интерфакс» отмечает, что во время открытия фестиваля Джапаридзе достал из кармана три сигареты-самокрутки, которые, по его словам, были начинены марихуаной, и стал раздавать присутствующим.

Через несколько минут полицейские подошли к Джапаридзе, чем оказались недовольны сторонники политика. В результате были задержаны еще десять человек.

В МВД Грузии заявили, что Джапаридзе последовал за сотрудниками полиции по своей воле. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

В конце июля Конституционный суд Грузии признал неконституционным наказание за употребление марихуаны без рецепта врача, удовлетворив таким образом иск депутатов партии «Гирчи».