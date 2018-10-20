В Керчи выбросился из окна парень погибшей в трагедии девушки

Возлюбленный 21-ой жертвы керченского теракта Виктории Демчук, скончавшейся при транспортировке в Москву, попытался совершить самоубийство и выбросился из окна. Об этом пишут местные СМИ.

Молодой человек Армен Бадалян выпрыгнул из окна в ночь на 20 октября после того, как написал в соцсетях, что любит Викторию. По данным телеграм-канала Mash, парень выжил, но у него сломан позвоночник. Молодого человека госпитализировали в городскую больницу и провели хирургическую операцию.

Напомним, жертвами керченского стрелка, 18-летнего студента политехнического колледжа, устроившего взрыв в учебном заведении, стал 21 человек, еще около полусотни пострадали.