В Львовской области в ДТП погиб патрульный

При исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Сьогодні вранці Назарій Присташ заступив на патрулювання у складі екіпажу 3 батальйону патрульної поліції Львівської області, цього разу — востаннє. Під час патрулювання автодороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська відбулося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок цього, рядовий патрульної поліції Назарій загинув на місці. Його напарник, 31-річний лейтенант поліції Остап Кутний — шпиталізований. Лікарі борються за його життя та роблять все можливе.

Назар з гідністю ніс службу в лавах патрульної поліції. Для нас він назавжди залишиться принциповим і чуйним поліцейським, поліцейським, який вірно та самовіддано служив Батьківщині та українському народу.

Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Назара.

Пам'ятаємо, сумуємо разом з вами. Світла пам'ять...