О главном на Главном за 20 октября 2018

При исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ.

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области погиб пассажир автобуса, еще четверо получили травмы. Погибшей оказалась звезда юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

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В Кабмине объяснили почему выросла цена на газ. Цена на газ с 1 ноября 2018 вырастет на 23%. Соответствующее решение Кабинет Министров Украины одобрил 19 октября 2018.

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В Сиднее стартовали "Игры непокоренных". 15 украинских спортсменов будут соревноваться в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе.