Десятки погибших в результате взрывов в день парламентских выборов в Афганистане

В Афганистане прошли выборы в нижнюю палату парламента страны.

Порядка 5 тыс. избирательных участков работали на 32 из 34 афганских провинций, кроме Кандагара и Газни. В этих двух провинциях голосование не проводилось из соображений безопасности, передает "Интерфакс".

Тем не менее, по словам министра внутренних дел Афганистана Ваиса Ахмада Бармака, за день голосования произошло 192 инцидента, в результате которых погибли мирные жители.

По информации афганского агентства "Пажвак", число жертв взрывов на всей территории страны в день выборов составило 44 человека. Кроме того, 238 человек получили ранения.