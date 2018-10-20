Десятки погибших в результате взрывов в день парламентских выборов в Афганистане
20 октября 2018
19:49
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В Афганистане прошли выборы в нижнюю палату парламента страны.
Порядка 5 тыс. избирательных участков работали на 32 из 34 афганских провинций, кроме Кандагара и Газни. В этих двух провинциях голосование не проводилось из соображений безопасности, передает "Интерфакс".
Тем не менее, по словам министра внутренних дел Афганистана Ваиса Ахмада Бармака, за день голосования произошло 192 инцидента, в результате которых погибли мирные жители.
По информации афганского агентства "Пажвак", число жертв взрывов на всей территории страны в день выборов составило 44 человека. Кроме того, 238 человек получили ранения.
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