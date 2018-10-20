происшествия

В Сети появилось видео с места ДТП, в котором погибла звезда "Дизель Шоу"

20 октября 2018
19:58
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В сети появилось видео с места смертельного ДТП, в которое в субботу, 20 октября, под Киевом, вблизи села Мила, попал автобус с актерами "Дизель Шоу".

Как сообщает Информатор, автобус с актерами и грузовик ехали в сторону Киева. По неизвестным причинам, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в полуприцеп грузовика. От удара автобус получил серьезные повреждения. В нем на момент аварии ехали 14 человек, все они — актеры "Дизель Шоу", которые возвращались со Львова.

В момент столкновения люди в автобусе спали, а Марина Поплавская сидела спереди рядом с водителем. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте. Ее тело отправили в морг.

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Также пострадали еще четыре человека. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы в больницу без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

Как рассказал водитель фуры Николай, он услышал сильный удар и вышел на улицу. Там он увидел разбитый автобус и тело женщины. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа медики и пожарные. Из-за аварии образовалась тянучка.

Водителя автобуса задержали, по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло за собой смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается следствие.

Марина Поплавская — лауреат Международного музыкального фестиваля КВН, фронтвумен команды КВН "Девчонки из Житомира", актриса и певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Многим зрителям и любителям юмора Марина знакома по проекту "Дизель Шоу". У команды "Дизель Шоу" на конец октября 2018 года был запланирован тур по Германии, а в ноябре — по Украине.

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Теги: дтп
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