В Харьковской области началась Неделя Германии

Харьковские «Недели Германии в Украине 2018» торжественно открыл концерт в Харьковской филармонии.

В нем приняли участие известные музыканты: Кристиан Шмитт, орган, и Отто Заутер, труба-пикколо.

«Недели Германии в Украине» начались 19 октября и продолжатся по 2 ноября. Они пройдут в 14 городах по всей Украине с проведением более 70 мероприятий. Только в Харькове можно будет увидеть выставки, художественные и исторические, подготовленные партнерами Генерального консульства Германии. Молодежь ожидают разнообразные конкурсы на знание немецкого языка и Германии, показы документальных и художественных фильмов, дискуссии и форумы.