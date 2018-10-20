На Волыни сожгли джип отца "янтарного прокурора"

В городе Киверцы (Волынская область) сожгли автомобиль отца "янтарного прокурора" Владимира Боровика, который в прошлом году сбил волынянку.

Об этом сообщают Волынские новости.

Инцидент произошел на улице Пушкина в Киверцах. Автомобиль стоял во дворе дома на две семьи. Около 2:30 соседи услышали звук взрыва и увидели горящее авто.

По словам свидетелей, это был "невысокий джип темного цвета", вероятно, тот же, каким пьяный Боровик насмерть сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП - Subaru Tribeca. Как говорят соседи, спасатели прибыли через 10 минут, однако потушить автомобиль не удалось. В авто, по словам соседей, сгорело немало документов, которые там оставил владелец.

30 января 2017 вечером в селе Княгининок Луцкого района под колесами его автомобиля Subaru Tribeca погибла 35-летняя женщина, которая шла по обочине трассы, держа за руку своего малолетнего сына. От полученных травм она скончалась на месте.

Водитель, совершивший наезд, попытался убежать, но его удалось задержать. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП совершил Киверцовский бизнесмен Владимир Боровик, который является отцом задержанного "янтарного прокурора" Ровенской области - Андрея Боровика.