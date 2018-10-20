происшествия

На Волыни сожгли джип отца "янтарного прокурора"

20 октября 2018
20:35
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В городе Киверцы (Волынская область) сожгли автомобиль отца "янтарного прокурора" Владимира Боровика, который в прошлом году сбил волынянку.

Об этом сообщают Волынские новости.

Инцидент произошел на улице Пушкина в Киверцах. Автомобиль стоял во дворе дома на две семьи. Около 2:30 соседи услышали звук взрыва и увидели горящее авто.

По словам свидетелей, это был "невысокий джип темного цвета", вероятно, тот же, каким пьяный Боровик насмерть сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП - Subaru Tribeca. Как говорят соседи, спасатели прибыли через 10 минут, однако потушить автомобиль не удалось. В авто, по словам соседей, сгорело немало документов, которые там оставил владелец.

30 января 2017 вечером в селе Княгининок Луцкого района под колесами его автомобиля Subaru Tribeca погибла 35-летняя женщина, которая шла по обочине трассы, держа за руку своего малолетнего сына. От полученных травм она скончалась на месте.

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Водитель, совершивший наезд, попытался убежать, но его удалось задержать. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП совершил Киверцовский бизнесмен Владимир Боровик, который является отцом задержанного "янтарного прокурора" Ровенской области - Андрея Боровика.

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Теги: боровик
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