Фотофакт: В мавзолей Ленина вызвали скорую

В мавзолей Ленина на Красной площади в Москве вызвали скорую, передает телеканал «360».

В дежурной части мавзолея сообщили, что плохо стало одному из посетителей в составе экскурсии.

Фотография, на которой медики вбегают в мавзолей Ленина на Красной площади, стала вирусной в социальных сетях.

"Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!"

"Ленин жив?"

"Неужели откачали?"...