Фотофакт: В мавзолей Ленина вызвали скорую
20 октября 2018
20:48
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В мавзолей Ленина на Красной площади в Москве вызвали скорую, передает телеканал «360».
В дежурной части мавзолея сообщили, что плохо стало одному из посетителей в составе экскурсии.
Фотография, на которой медики вбегают в мавзолей Ленина на Красной площади, стала вирусной в социальных сетях.
"Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!"
"Ленин жив?"
"Неужели откачали?"...
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Теги: курьез