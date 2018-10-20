В Запорожье дайверы чистят Днепр (видео)

Дайверы и рыбаки провели подводный субботник на центральном пляже Запорожья - убирали днепровское дно вдоль полукилометрового отрезке пляжа. Акцию ежегодно проводят представители областной Федерации подводной охоты, дайвинга и рыболовства.

В этом году активисты собрали около полутора кубов мусора, сообщает Радио Свобода.

Среди найденного дайверами - автомобильные колеса и покрышки, мобильные телефоны, металлические бочки, многочисленные стеклянные бокалы и бутылки и даже тележка из супермаркета.

Организаторы говорят, что пытаются таким образом наглядно продемонстрировать запорожцам, что оказывается в воде в результате их действий, и приучить горожан не выбрасывать мусор в Днепр.