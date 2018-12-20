Оказалось: 68% европейцев моложе 30 лет живут с родителями

68% молодых жителей ЕС от 16 лет (считающихся началом трудоспособного возраста) до 29 живут вместе с родителями, согласно данным европейского статистического агентства Евростат. Причем девушки остаются в родительском гнезде реже, чем юноши – с родителями живет 63% девушек и 73% юношей.

Чаще всего молодые европейцы не спешат съезжать от родителей в Хорватии (здесь с родителями живут 93% юношей и 82% девушек) и на Мальте (87% юношей и 82% девушек). А раньше всего самостоятельными становятся жители северной Европы: в Финляндии только 40% юношей и 30% девушек живут с родителями, в Дании – 40% и 32%.