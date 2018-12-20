В Барселоне откроется второй в Европе рынок органических продуктов

В 2020 году в Барселоне (Испания) появится рынок, где будет продаваться только органическая еда. Его строительство началось на прошлой неделе. Это будет второй рынок в Европе, где свой товар смогут предлагать только производители органических продуктов – первый открылся несколько лет назад в Париже.

Здесь можно будет купить овощи и фрукты, зелень, хлеб и выпечку, а также молочные и мясные продукты, отмечает Европульс.

Рынок будет сравнительно небольшим – 22 прилавка для оптовых продавцов и 8 мест для фермеров. В основном он будет снабжать не частных покупателей, а муниципальные рынки, торговые сети и рестораны.

Евросоюз помогает европейским фермерам переходить на органическое земледелие – выращивать сельскохозяйственные культуры без использования химических удобрений и пестицидов, а для животноводства обеспечивать животных необходимым жизненным пространством и давать им гулять на воле, кормить натуральными кормами и так далее. Например, в рамках проекта ЕС LIFE испанские фермеры, перешедшие на органические способы земледелия, смогли увеличить прибыль в 6 раз.