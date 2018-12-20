Нейросеть научили создавать портреты несуществующих людей, которые выглядят как настоящие

Специалисты компании Nvidia представили систему на основе искусственного интеллекта, позволяющую генерировать лица несуществующих людей. Об этом пишет PetaPixel.

Разработчики опубликовали результаты подобного исследования 2014 года, которые выглядят не так впечатляюще. За четыре года систему настолько усовершенствовали, что большинство опрошенных людей не смогли ответить, где на снимках живой человек, а где — изображение, созданное нейросетью. Система накладывает друг на друга фотографии разных людей. Их черты лица, цвет кожи и волос смешиваются, в результате чего получается изображение совершенно нового человека. Помимо людей искусственный интеллект может генерировать изображения несуществующих котов, автомобилей и интерьеров. При этом разработчики признались, что создавать котов труднее всего — из-за того, что на фотографиях они очень подвижны.