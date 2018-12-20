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культура

Автор кода "Портрета Эдмона Белами" возмущен его продажей

20 декабря 2018
16:50
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Французская арт-группа Obvious получила разрешение художника и программиста из Стэнфордского университета Робби Баррата на использование его кода для создания картин, однако после того, как «Портрет Эдмона Белами» был выставлен на торги Christie’s, тот запротестовал против его продажи.

«Идея была в том, чтобы демократизировать искусство, созданное с помощью искусственного интеллекта, и работа Obvious изначально выглядела как проект с открытым исходным кодом, — говорит Баррат. — Несколько недель спустя я увидел, что они продают портрет, и написал им, что прошу не делать этого». По словам Баррата, его не беспокоит финансовая сторона вопроса, но он считает, что его авторство должны были упомянуть.

Чтобы доказать свою правоту, Баррат выложил в Twitter произведение Obvious под названием «Портрет Эдмона Белами» рядом с «результатами работы нейросети», которые он уже публиковал в Интернете в прошлом году. «Кому-то кроме меня не все равно? Мне одному кажется, что они просто взяли мою сеть и продают результаты?» — спросил он.

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Участники Obvious не отрицают, что позаимствовали код Баррата, и отмечают, что его использование абсолютно легально в соответствии с лицензией на открытое программное обеспечение. Но коллектив критикуют и за то, что они не упоминали Баррата в ранних интервью, в том числе для The Art Newspaper. В электронном письме группа пояснила, что сам тип алгоритма (генеративно-состязательная сеть), который был использован для создания изображений, изобрел исследователь в области искусственного интеллекта Иэн Гудфеллоу и имя Белами — своего рода посвящение изобретателю, свободный перевод его фамилии с английского на французский (англ. “good fellow” и фр. “bel ami” — «хороший друг»).

Аукцион, на котором полотно было продано за $432,5 тыс., в 45 раз дороже эстимейта, и последовавшая за ним общественная дискуссия привлекли внимание к тому, как функционируют традиционно открытые и основанные на сотрудничестве сообщества разработчиков ИИ-искусства, а также к вопросу о том, кому принадлежит авторское право на такие произведения, в особенности если они начинают продаваться за сотни тысяч долларов. На своем сайте члены коллектива Obvious пишут, что не считают себя создателями портрета Белами. «Мы, скорее, считаем, что авторское право принадлежит алгоритму, создавшему картину», — добавляют они.

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Узнав о торгах Christie’s, Баррат предпринял меры для защиты своего кода, который он ранее выложил на файлообменнике GitHub. Он добавил условие: «Используя результаты работы этих моделей, указывайте мое имя. Не продавайте результаты работы моделей, измененных или не измененных. Если у вас есть вопросы, напишите мне, прежде чем предпринимать какие-либо действия». Но это, естественно, было уже после того, как Obvious позаимствовали его модель.

После продажи многие рассуждали о том, должны ли Obvious поделиться с Барратом. По информации, выложенной на сайте группы, «деньги будут направлены на приобретение вычислительных мощностей, необходимых для создания произведений искусства такого рода, и, возможно, на посещение следующей конференции по машинному обучению и нейровычислениям (NIPS)».

В данном случае интерес Баррата не был связан с деньгами, но последние события привлекли к этой сфере пристальное внимание общества. Сможет ли модель открытого кода выжить в новых условиях, покажет время: к ИИ-искусству начинают присматриваться галереи и аукционные дома.

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Теги: художники

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