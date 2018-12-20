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культура

В России обещают отреставрировать "Ивана Грозного" Репина к 2020 году

20 декабря 2018
14:33
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Третьяковской галерее пришлось обустроить отдельную мастерскую для спасения большого полотна, пострадавшего от нападения вандала в мае этого года.

По словам главного хранителя Государственной Третьяковской галереи Татьяны Городковой, прошедшие с момента повреждения «Ивана Грозного и сына его Ивана 16 ноября 1581 года» несколько месяцев были посвящены сбору информации и подготовке технико-материальной базы. Была составлена подробная схема проведения реставрационных работ. Согласно графику реставраторов, непосредственно на стол для проведения восстановительных процедур картина ляжет не раньше мая 2019 года, и, если все пойдет по плану, они должны завершиться в 2020 году. Однако, как отметила Городкова, гарантированно окончить работы к этой дате Третьяковская галерея не обещает и, возможно, в следующем году будет названа новая дата.

Столь длительный срок подготовки и непосредственно реставрации связан с особенностями полотна Ильи Репина. Во-первых, оно имеет очень большой размер, во-вторых, помимо механических повреждений, нанесенных вандалом, страдает от хронического заболевания — отслоения красочного слоя. В Третьяковской галерее до сего момента не было реставрационной мастерской настолько просторной, чтобы в ней можно было бы работать над столь крупной картиной. Потребовалось выделить и оборудовать совершенно новое пространство. Благодаря финансовой поддержке Сбербанка, который сразу вызвался спонсировать реставрацию шедевра, Третьяковская галерея организовала новую мастерскую в ранее пустовавшем пространстве между основным зданием музея и депозитарием. Ее оборудование планируется закончить к февралю. Также музей был вынужден заказать новый, большой стол-трансформер, на котором произведение можно было бы реставрировать и горизонтально, и вертикально.

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Состояние «Ивана Грозного и сына его Ивана», по словам Городковой, сегодня «сложное, но стабильное». Картина лежит под специальным колпаком и дожидается рук реставратора. Пока же ее снимают и фотографируют с помощью самых различных методов: рентген, инфракрасная съемка и так далее.

Заведующий отделом комплексных исследований Юлиан Халтурин рассказал о хронической болезни шедевра. Это ослабленная связь грунта и холста, из-за которой отходят частицы красочного слоя. О такой особенности было известно давно, именно поэтому он считался «невыездным» за пределы здания в Лаврушинском переулке и периодически подвергался профилактическим реставрациям. В последний раз это происходило в 2017 году, тогда же была сделана тщательная съемка, которая сегодня поможет при восстановлении живописного слоя. К счастью, в отличие от нападения в 1913 году, сейчас пострадало не самое главное — лица и руки, а ткань кафтана царевича, «воскресить» которую гораздо проще.

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Картину, по словам Халтурина, неизбежно придется дублировать на новый холст. Один раз это уже было сделано — в 1913-м, когда полотно было повреждено тремя ударами ножа, и с тем переносом, возможно, связаны некоторые нынешние проблемы сохранности. Также он рассказал, что реставраторы начала ХХ века подвели под новый холст фанерный щит — и именно благодаря этому твердому нижнему слою «Иван Грозный и сын его Иван» в 2018 году пострадали не очень серьезно. Древесина остановила удары металлической стойки ограждения, самортизировала и не дала холсту прорываться дальше.

Весь ХХ век полотно «Иван Грозный и сын его Иван» провело в музейном зале, отделенное от публики лишь бархатной лентой между двумя металлическими стойками. Такой картину Репина мы не увидим больше никогда. Учитывая, что уже дважды она привлекала внимание душевно неуравновешенных граждан, решено ее как следует защитить. Пока музей выбирает, как именно она будет выставлена, оценивает преимущества различных вариантов бронированного стекла, климатических витрин и так далее. Окончательного решения еще нет, а выбор осложняется большим размером полотна.

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Помимо прочего, Третьяковская галерея, как рассказала Татьяна Городкова, решила отказаться от мобильных металлических стоек, оказавшихся опасным орудием. Один из вариантов, к которому музей идет, — делать их вмонтированными в паркет.

Любопытно, что тщательное изучение и фотографирование картины в рамках подготовки к реставрации позволило выявить больше деталей — ведь за прошедшие полтора века лак сильно потемнел, а многие пигменты деградировали. Также исследователи углубились в историю создания полотна и то, как его воспринимали современники. Такое пристальное внимание к, казалось бы, давно знакомому произведению, позволило совершить несколько открытий — небольших, но, с точки зрения ученых, весьма важных. Они будут представлены в специальном разделе на ретроспективе Ильи Репина, которая откроется в марте в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Также к выставке в серии «История одного шедевра» выйдет книга Галины Чурак о картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

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Теги: Репин

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