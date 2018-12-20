Нетронутую гробницу возрастом 4400 лет обнаружили в Египте (видео)

В районе некрополя Саккара под Каиром представили недавно обнаруженную гробницу. Её возраст – 4400 лет. Она украшена надписями и статуями фараонов.

Министр по делам древностей Египта сказал, что это важнейшая находка последнего десятилетия, поскольку внутри всё прекрасно сохранилось. Он также отметил, что впереди учёных ждут новые открытия: под гробницей, как предполагается, есть шахты.