В Токио открылся фестиваль необычных кукол (видео)

Японцев считают настоящими любителями кукол. Неудивительно, что уже 40 лет дважды в год в Токио проводят фестиваль, посвящённый этим игрушкам. Недавно он снова распахнул своих двери.

Первые известные куклы в Японии датируются периодом Дзёмон, который продолжался с 13-тысячного по 300-й год до нашей эры. Раньше кукол часто изображали в образе богов и использовали в ритуалах.

Можно увидеть, что многие куклы на фестивале сделаны так, чтобы их можно было видоизменить. Например, по-другому накрасить лицо или сменить прическу.

В связи с этим в мероприятии также участвуют более 400 мастеров, которые специализируются на аксессуарах и одежде для кукол. Также есть кукольные визажисты и те, кто делает куклам маникюр.