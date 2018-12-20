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культура

В Токио открылся фестиваль необычных кукол (видео)

20 декабря 2018
17:14
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Японцев считают настоящими любителями кукол. Неудивительно, что уже 40 лет дважды в год в Токио проводят фестиваль, посвящённый этим игрушкам. Недавно он снова распахнул своих двери.

Первые известные куклы в Японии датируются периодом Дзёмон, который продолжался с 13-тысячного по 300-й год до нашей эры. Раньше кукол часто изображали в образе богов и использовали в ритуалах.

Можно увидеть, что многие куклы на фестивале сделаны так, чтобы их можно было видоизменить. Например, по-другому накрасить лицо или сменить прическу.

В связи с этим в мероприятии также участвуют более 400 мастеров, которые специализируются на аксессуарах и одежде для кукол. Также есть кукольные визажисты и те, кто делает куклам маникюр.

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Теги: куклы

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