Под каток в Париже выделили Большой дворец (видео)

В Большом дворце Парижа залили каток площадью 3000 квадратных метров. Его создатели утверждают, что это самый большой крытый каток в мире.

В центре установили семиметровую скульптуру полярного медведя, которую создал художник Ричард Орлинский.

Напрокат предлагают около 3000 пар коньков. А для детей оборудована отдельная зона.