Под каток в Париже выделили Большой дворец (видео)
20 декабря 2018
16:33
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В Большом дворце Парижа залили каток площадью 3000 квадратных метров. Его создатели утверждают, что это самый большой крытый каток в мире.
В центре установили семиметровую скульптуру полярного медведя, которую создал художник Ричард Орлинский.
Напрокат предлагают около 3000 пар коньков. А для детей оборудована отдельная зона.
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Теги: Рождество
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