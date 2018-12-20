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культура

Под каток в Париже выделили Большой дворец (видео)

20 декабря 2018
16:33
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В Большом дворце Парижа залили каток площадью 3000 квадратных метров. Его создатели утверждают, что это самый большой крытый каток в мире.

В центре установили семиметровую скульптуру полярного медведя, которую создал художник Ричард Орлинский.

Напрокат предлагают около 3000 пар коньков. А для детей оборудована отдельная зона.

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Теги: Рождество

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