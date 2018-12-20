Пряничные многоэтажки и прочие удивительные постройки представили на выставке в Стокгольме

Многоэтажка из имбирных пряников. В Шведском музее архитектуры и дизайна в Стокгольме в эти дни увидишь и не такое.

Рождественская выставка радует посетителей широтой воображения. Все шедевры – съедобные. Их подготовили профессиональные кондитеры, пекари-любители и даже дети.

Каждый год на выставке – новая тема. В этот раз авторы выпекали имбирный домик, который ассоциируется у них со словом «роскошь».

Среди композиций выбирают лучшую. Приз зрительских симпатий достался вот этой работе. Создала шедевр 21-летний пекарь-любитель Жаклин.