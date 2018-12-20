Пряничные многоэтажки и прочие удивительные постройки представили на выставке в Стокгольме
20 декабря 2018
14:42
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Многоэтажка из имбирных пряников. В Шведском музее архитектуры и дизайна в Стокгольме в эти дни увидишь и не такое.
Рождественская выставка радует посетителей широтой воображения. Все шедевры – съедобные. Их подготовили профессиональные кондитеры, пекари-любители и даже дети.
Каждый год на выставке – новая тема. В этот раз авторы выпекали имбирный домик, который ассоциируется у них со словом «роскошь».
Среди композиций выбирают лучшую. Приз зрительских симпатий достался вот этой работе. Создала шедевр 21-летний пекарь-любитель Жаклин.
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Теги: пряники
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