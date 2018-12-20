На главном вокзале Харькова засияла 18-метровая елка

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця".

По данным пресс-службы, елку зажгли в 16:30 19 декабря, в День святого Николая.

"18-метровую зеленую красавицу сформировали из ветвей более 400 елок из Змиевского лесного хозяйства. Величественную конструкцию украшают около 100 дневных украшений в национальных цветах и почти 80 тысяч светодиодных лампочек, которые будут создавать праздничную атмосферу в темное время суток. Возле елки традиционно курсирует маленький поезд", - рассказали в пресс-службе.

Праздничная иллюминация на Привокзальной площади включается ежедневно с 6:00 до 8:00 и с 16:00 до 00:00.

С 16:00 до 21:00 будет работать зимний фонтан с музыкальным сопровождением.