Харьковским кадетам рассказали о преимуществах службы в Нацгвардии (фото)

Кадетов Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» ознакомили с направлениями обучения в Академии НГУ и преимуществами срочной и контрактной службы в воинских частях Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства:

«Ми проводимо подібні заходи щотижня у навчальних закладах Харкова та області. Вони допомагають відповісти на запитання випускників, які хочуть вступити до нашого профільного вишу. Ми завжди чесно розповідаємо про всі плюси та мінуси. Сьогодні більше десятка хлопців-кадетів зацікавила інформація про ЗНО та підготовку документів», – розповів офіцер 5 Слобожанської бригади старший лейтенант Максим Хуторянець.

Щорічно, починаючи з 1 січня, у частинах Національної гвардії проходить відбір кандидатів до вступу в Академію НГУ. Відбір починається з заліків з фізичної підготовки та психологічного тестування.

«Я з дитинства хотів стати військовослужбовцем, аби здійснити мрію батька. Спочатку навчання давалося важко, але потім звикаєш і навіть починає подобатися. Я планую вступати до Академії Нацгвардії та вже посилено готуюся до ЗНО», – поділився своїми намірами кадет Олександр Білоус.

Як зазначають військовослужбовці, такі зустрічі проводяться для того, щоб надати випускникам якомога більше детальної інформації. Адже дуже важливо, щоб кожен абітурієнт дізнався про всі нюанси вступної програми.

«Кадети завжди дуже зацікавлені у таких зустрічах, тому що не кожен з них остаточно визначився зі своїм подальшим життєвим шляхом. Особисті зустрічі з представниками НГУ набагато корисніші, ніж просто інформація в інтернеті», – відзначає представник Кадетського корпусу капітан В`ячеслав Артюх.