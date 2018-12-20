В России снежный городок покрасили белой краской (видео)
20 декабря 2018
15:21
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В городе Мыски Кемеровской области, по распоряжению муниципальных властей, снежный городок покрасили белой краской. О находчивости чиновников взрослые горожане узнали, когда их дети стали возвращаться с горки перепачканными, пишет "Тайга.инфо"
По мнению некоторых жителей города, снег покрасили, чтобы скрыть следы угольной пыли от шахт, расположенных в окрестностях города. Другие считают, что снег для горки был собран с улиц города, поэтому он был изначально грязным.
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Теги: Россия
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