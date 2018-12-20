Тирана объявила персонами нон-грата посла Ирана и сотрудника посольства этой страны в Албании

Официальная причина высылки– "попытки подорвать национальную безопасность Албании".

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон приветствовал решение Тираны.

"Премьер-министр Эди Рама только что выслал иранского посла, что является сигналом для лидеров Ирана о том, что осуществляемая ими поддержка терроризма нетерпима. Мы поддерживаем премьер-министра Раму и весь албанский народ, которые противостоят безрассудному поведению Ирана в Европе и по всему миру", — написал Болтон в социальной сети Twwiter.

Как отмечают местные СМИ, столь жесткому решению предшествовали консультации с представителями ряда стран, в том числе и Израиля.

По всей видимости, действия Тираны продиктованы итогами расследования подготовки теракта против сборной Израиля по футболу.

В ноябре 2016 года полиции Косово удалось предотвратить теракт против израильтян. Это произошло одновременно с визитом израильской сборной по футболу в Албанию в конце прошлой недели. Теракты должны были быть осуществлены по заказу "Исламского государства".

Согласно официальному сообщению полиции, до начала игр ей удалось задержать 19 подозреваемых в Косово, а еще шестеро были задержаны в Албании и Македонии, пишет 9 канал.

Операция была проведена при сотрудничестве полиций трех этих стран прямо накануне матча на основании разведывательной информации, полученной местными спецслужбами.

В домах нескольких задержанных были найдены заряды взрывчатки, оружие и современное электронное оборудование. А также печатные материалы с текстами экстремистского содержания.

Как показало расследование, террористы намеревались совершить двойной теракт: одновременно и на стадионе в Албании во время матча с участием израильской сборной, и в соседнем Косово, но где именно — не сообщается.

Орудовавшая в Косово ячейка находилась в постоянной связи со сторонниками ИГ в других европейских странах и их координаторами в Сирии. "У них имелся детальный план и конкретные цели", — заверила полиция Косово.