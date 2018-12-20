До конца года на Харьковщине попытаются найти 50-70 человек, желающих пойти в ВСУ

В Харьковском областном военном комиссариате подведены предварительные итоги нынешней работы по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

«Около 2 тысяч жителей нашего региона уже стали воинами-контрактниками и сейчас успешно защищают Украину в разных ее уголках. Подавляющее большинство, а это примерно 70%, пополнили ряды Сухопутных войск, остальные носят знаки различия других видов наших Вооруженных сил», - рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин, которого цитирует сайт ХОГА. Из сообщения ХОГА не ясно, смогли ли на Харьковщине найти 2000 желающих служить в ВСУ с начала года или за 4 года войны с Россией.

По словам офицеров Харьковского областного военкомата, финальную черту в этой работе можно будет подвести не ранее следующей недели после формирования и отправки последней в этом году команды новобранцев-контрактников для прохождения специальной подготовки в учебных центрах оборонного ведомства.

«Мы планируем из всех желающих служить в армии отобрать еще примерно 50-70 человек, которые встретят новый год уже в погонах военнослужащего. Кстати, примерно 250 ребят в 2018-м мы направили в Десантно-штурмовые войска или морскую пехоту. Приятно констатировать, что каждый третий-четвертый из всех нынешних призывников-контрактников пришел в районные военкоматы с удостоверением участника боевых действий», - добавил полковник Юрий Калгушкин.