В Турции разработана отечественная управляемая ракета «Bora», сказал генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир. Об этом пишет Trend со ссылкой не турецкие СМИ.

По словам Демира, посредством ракеты «Bora» удалось уничтожить точечным попаданием цель на удалении в 280 километров.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

По словам Эрдогана, ни какие препятствия не смогут остановить развитие оборонной промышленности в Турции.

«Я лично поручаю всем силовым структурам не импортировать изделия оборонной промышленности из-за рубежа. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что очень скоро в Турции начнется серийное производство отечественного танка ALTAY. «Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность», - подчеркнул Эрдоган.

Отметим, что в течение 11 месяцев 2018 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 16,05 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 1,782 миллиарда долларов.