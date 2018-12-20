В Азербайджане выявили хронического глотателя иголок (фото)

28-летний житель Шамкирского района Азербайджана Эмин Исаев 17 декабря обратился в Центральную больницу Шамкирского района с жалобой на боли в желудке.

Больному была сделана магнитно-резонансная томография, в результате чего в его желудке и кишечнике было обнаружено 200 ткацких иголок. Врачи сразу же направили больного в Республиканскую клиническую больницу в Баку.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубакиров, Э.Исаев сам пришел в больницу в нормальном состоянии:

«Он рассказал, что некоторое время испытывает беспокойство. На вопрос врачей о причине он ответил, что проглотил иголку. Просматривая снимок МРТ, врачи не могли поверить своим глазам. В желудке и кишечнике 28-летнего больного было обнаружено более 200 иголок. То, что этот человек выжил - чудо».

П.Абубакиров также добавил, что врачи не выявили никаких психических отклонений у больного:

«Больной обследовался у врачей всех профилей. С ним беседовали психологи и психиатры. Врачи говорят, что он адекватно и нормально ответил на все вопросы.

По словам больного, он глотает иголки уже два года по шесть-семь штук в день.

Оперировать такого больного очень рискованно. В настоящее время врачи проводят консилиум. Больной уже два года живет в таком состоянии. В случае операции велика вероятность летального исхода.

Семья больного прибыла в больницу и захотела забрать его домой. Несмотря на уговоры врачей, в семье настояли, что берут всю ответственность на себя, и забрали его».