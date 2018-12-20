Американцу, отсидевшему 17 лет за двойника, выплатят 1 млн долларов компенсации

Власти штата Канзас согласились выплатить 1,1 миллиона долларов бывшему заключенному, который 17 лет отсидел в тюрьме за другого, очень похожего на него человека.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что согласие между 42-летним заключенным Ричардом Энтони Джонсом и властями Канзаса было достигнуто 17 декабря. По словам прокурора штата, Р.Джонс стал первым человеком, которому будет выплачена компенсация по новому закону о незаконно осужденных. В настоящий момент рассматриваются еще два подобных иска.

Джонс был осужден в 1999 году по обвинению в ограблении. У него было алиби, но его все равно обвинили в преступлении, потому что очевидцы узнали в нем грабителя. И только спустя 17 лет заключения его адвокатам удалось найти очень похожего человека, после чего свидетели преступления уже не были уверены в своих первоначальных показаниях и Р.Джонс вышел на свободу.