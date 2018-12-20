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общество

Украинцам позволили делать перепланировку квартир без разрешения

20 декабря 2018
14:48
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Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов. Соответствующее постановление принято 18 декабря.

"Если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСК, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", - подчеркнул заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, которого цитирует liga.net.

Согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания.

Эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов.

Кроме того, например, можно делать перепланировку (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, по классу последствий относятся к СС2 и СС3.

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Теги: строительство

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