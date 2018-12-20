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политика

Крулько: Тимошенко - единственный политик, который предложил эффективную программу развития экономики

20 декабря 2018
15:22
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Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко является бесспорным лидером предвыборных рейтингов, поскольку она стала единственным политиком, который предложил эффективную программу развития экономики, изложенную в стратегическом документе "Новый экономический курс".

Об этом заявил заместитель председателя партии Иван Крулько в эфире телеканала "112 Украина". "Для того, чтобы быть успешной, Украине нужен рост ВВП. И не так, как прогнозирует МВФ, – 2,7% на следующий год, а около 10%. Необходимо эффективно управлять внешним долгом, ведь действующее соглашение, заключенное этой властью, запрограммировало нашу экономику на неуспех", – заявил активист.

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По словам Крулько, избиратели осознают, что Тимошенко предлагает действенную стратегию, направленную на стремительное развитие экономики и повышение уровня жизни людей. В частности, в планах политика переход от сырьевой модели экономики к инновационной, создание благоприятного инвестиционного климата, борьба с коррупцией, деофшоризация, деолигархизация, эффективное госуправление и много других шагов, необходимых для успешного развития государства.

"Во время премьерства Тимошенко подняли вывозную пошлину на семена подсолнечника и создали благоприятные условия для переработки подсолнечника и экспорта готовой продукции. И таким образом из крупнейшего экспортера семян подсолнечника Украина превратилась в экспортера масла №1 в мире. А это добавленная стоимость и новые рабочие места", – привел политик пример одного успешного решения, которое способствовало развитию экономики.

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Напомним, по данным последнего исследования социологической группы "Рейтинг", лидер партии "Батьківщина" Тимошенко остается безоговорочным лидером во всех областях Украины. Так, например, в Черниговской области политика готовы поддержать 26,8% избирателей. В общем, каждый пятый опрошенный верит, что именно Тимошенко победит на президентских выборах.

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Теги: юлия тимошенко

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