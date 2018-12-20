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экономика

Укрпочта договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий

20 декабря 2018
15:28
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Об этом сообщается на сайте Укрпочты:

Після прийняття рішення про виділення Укрпошті 500 мільйонів гривень на покриття збитків, пов’язаних з послугою доставки пенсій, Укрпошта досягла згоди з ПФУ щодо доставки та виплати пенсій у 2019 році. Філії Укрпошти в усіх областях України успішно провели переговори та підписали відповідні протоколи з регіональними управліннями ПФУ. Найближчим часом очікується укладання відповідних угод між Пенсійним фондом та Укрпоштою в усіх регіонах України без винятку.

Таким чином, всі пенсіонери, які отримували пенсії в Укрпошті, та ті, хто бажає це зробити вперше, без перешкод будуть їх отримувати через Укрпошту. «Укрпошта продовжить виплачувати пенсії в 2019 році та доставляти їх, як і раніше, в усі населені пункти країни: як у великі міста, так і в найменші та найвіддаленіші села», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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«Ми налаштовані продовжити доставляти пенсії та соціальні виплати нашим громадянам. Ця послуга є особливо затребуваною у мешканців малих населених пунктів, де відсутні банківські офіси чи банкомати, і доставка Укрпошти – єдина можливість отримати кошти «на руки», – зауважив директор департаменту фінансового бізнесу Артур Муравицький.

Також, на виконання доручення Президента України щодо забезпечення діяльності мережі відділень поштового зв’язку в сільській місцевості, Укрпошта офіційно призупиняє з 17 грудня поточного року всі дії, пов’язані з оптимізацією сільської мережі. Крім того, буде проведена робота щодо працевлаштування на вакантні посади колишніх працівників, у разі їх звернення. Наразі в Укрпошті незаповненими є 1188 вакансій листонош та 667 вакансій операторів.

Найближчим часом планується відновити роботу понад 50 відділень зв’язку, 11 нових відділень – запустити до кінця року. Укрпошта також буде активно співпрацювати з місцевими громадами, де відділення зв’язку залишаються закритими з технічних причин, пов’язаних з неможливістю подальшої експлуатації або у зв’язку з їх неукомплектованістю.

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Теги: Укрпошта

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