"Новое лицо границы" приступило к службе во Львовском аэропорту (фото)

Сегодня около 100 пограничников, которые прошли все этапы отбора и специальное обучение в рамках проекта «Новое лицо границы», приступили к выполнению служебных обязанностей в отделе пограничной службы «Львов-аэропорт».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства:

Керівництво Західного регіонального управління під час урочистостей привітало учасників проекту з початком служби. Їм побажали успіхів, натхнення та наполегливості у нелегкій справі з охорони «повітряної» ділянки кордону. А священик отець Всеволод Семененко благословив прикордонників на добру службу в ім’я миру та добра.

Бажаючих проходити службу в «Львів-аеропорт» зареєструвалось близько 400 осіб, з яких понад 250 осіб цивільної молоді та 150 військовослужбовців. Анкети кандидатів обробляла автоматизована електронна система без втручання посадових осіб прикордонного відомства. Далі тривало тестування і навчання, яке проходило за програмами, розробленими спільно з експертами Прикордонної варти Республіки Польща, представниками МОМ та посольства США в Україні.

У Держприкордонслужбі вже кілька років поспіль успішно реалізовується зазначений проект за сприянням представництва Посольства США в Україні та Міжнародної організації міграції в Україні. Він направлений на реформування прикордонних підрозділів та створення сучасних відділів з професійним, вмотивованим, принциповим персоналом, що буде ефективно виконувати функції держави на кордоні та водночас матиме високий рівень довіри громадськості та викорінення проявів корупції.