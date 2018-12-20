Порошенко в ООС рассказал армейцам об успехах военного положения

Об этом говорится в сообщении администрации президента:

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями, які виконують завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил, в ході робочої поїздки до Донецької області.

«Сьогодні я тут, на Донбасі щоби висловити вам слова щирої подяки і великої шани від усіх наших співвітчизників, від держави і від себе особисто. Не лише як Президента, не лише як Верховного Головнокомандувача, а як громадянина України», - звернувся до українських воїнів Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що нині в десяти прикордонних областях, що межують з Росією, діє воєнний стан і вже можна підвести деякі підсумки застосування цього особливого правового режиму.

«За підсумками трьох тижнів ми вже можемо зараз підбити конкретні практичні попередні результати. Звичайно не про усі з них я можу розповідати, але зазначу, що зроблено у напрямку зміцнення обороноздатності нашої держави вже чимало. Зокрема, посилено протиповітряну оборону. Ми наростили сили та засоби Повітряних Сил України на загрозливих напрямках», - сказав Президент.

Верховний Головнокомандувач також підкреслив, що за цей період підвищилася інтенсивність підготовки органів управління та військ. І особливо на територіях десяти областей, які межують з Російською Федерацією.

Президент також повідомив, що відбувається навчання воїнів, у тому числі і тих, хто поповнив лави Збройних Сил з резерву. «Причому є приємна відмінність від 2014 року – резервісти стоять у чергах у військкоматах, готові негайно бути спрямовані до лав Збройних Сил», - зауважив він. За словами Глави держави, військовослужбовці навчаються на полігонах та навчальних центрах, які розташовані по усій території України.

Також Президент повідомив, що в умовах дії режиму воєнного стану у короткі терміни бригади були доукомплектовані бійцями першої черги резерву і зараз військові частини передислоковуються на найбільш загрозливі напрямки.

Петро Порошенко нагадав про підстави для запровадження особливого правового режиму в Україні. «У відповідь на новий етап агресії Російської Федерації проти нашої суверенної і незалежної держави, акт відкритої агресії, яку Російська Федерація продемонструвала проти Військово-Морських Сил в Азово-Чорноморському басейні біля Керченської протоки та з метою захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави три тижні тому я своїм Указом запровадив воєнний стан в 10 регіонах України, які безпосередньо межують з українсько-російським кордоном, а також в тих, які розташовані на узбережжі Азовського і Чорного морів. Оскільки угрупування в Азовському морі, метою якого є окупація Азовського моря і Керченської протоки з боку Російської Федерації, значно посилилася», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив, що це рішення було прийнято не лише через агресивні дії російських військових проти наших військових моряків, а й через воєнно-стратегічну обстановку навколо нашої держави, яка за даними і зовнішньої, і військової, і супутникової розвідки, значно загострилася.

«Від кінця серпня Росія посилила свої угруповання вздовж усього кордону з Україною – від Білорусі аж до Криму і узбережжя Азовського і Чорного морів та Придністров’я. Зростає кількість російських військ, танків, броньованих машин, систем залпового вогню, з’явилися оперативно-тактичні ракетні комплекси», - сказав він.

За словами Верховного Головнокомандувача ЗСУ, в цілому наземне угруповання військ Росії вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, у Криму складає зараз більше 28 батальйонних тактичних груп, танків – понад 1120, бойових броньованих машин – понад 2600, 1230 артилерійських систем та 442 комплекси систем залпового вогню, шість оперативно-тактичних ракетних комплексів.

«Всі побачили за даними космічної розвідки розміщення, наприклад російських танків на відстані 18 км від українського кордону. І ми бачимо, що на одному з напрямків чисельність танків від середини вересня зросла з 92 до 250 машин, з боєкомплектом, екіпажами», - також зазначив Петро Порошенко, додавши, що все це відбувається в той час, коли жодних навчань в цьому регіоні не планувалось і не планується. «Для чого їх сюди перекинули? З центру Росії, з Башкортостану? Зрозумілої відповіді ми не отримали», - зауважив Президент.

Глава держави підкреслив: «Було б злочинною бездіяльністю, якби я як Президент і як Верховний Головнокомандувач, керівництво Збройних Сил України, керівництво операції Об’єднаних сил діяло б безвідповідально і не вживало заходів для того, щоб захистити кожен клаптик української землі». Він додав, що Українська держава повинна мати зброю, підготовку, належний рівень готовності для того, щоб зустріти ворога.

«Ми зараз розцінюємо такі дії Російської Федерації як цілеспрямоване нарощування збройних сил на нашому українському кордоні як передумову до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю», - також зауважив Президент.

Петро Порошенко нагадав також, що за пропозиціями керівництва Збройних Сил негайно затвердив План заходів щодо запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих областях нашої держави. «Ним визначено чіткі завдання щодо підготовки до відсічі російської агресії. Регулярно отримую доповіді як від керівництва ЗСУ, так і від секретаря Ради національної безпеки і оборони України, від керівників силових структур про хід виконання запланованих заходів та тримаю на особистому контролі і особисто перевіряю найбільш важливі з них», - підкреслив Президент.