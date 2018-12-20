Экспроприация или "взяли попользоваться": громкий скандал с уникальной техникой в Харькове

Старинные бульдозер, тягач, тракторы и грузовики. Харьковский музей Южной железной дороги отныне не имеет этих уникальных ретро-машин. Их перевезли к железнодорожному музею в Киеве.

Обещают вернуть, но не говорят, когда. Харьковчане обещаниям не очень верят. Говорят, негоже столице наживаться, обирая "провинцию".

Источник: Объектив