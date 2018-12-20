В Харьковский художественный музей вернули картину, потерянную в годы Второй мировой войны

26 декабря в 15:00 музей презентует выставку «Творение С.И.Васильковского - вновь в Харькове: история потери и возвращения».

Будет представлена сама картина в раме, изготовленной за меценатские средства, копии архивных материалов штаба Розенберга, фото и открытки нескольких утраченных во время войны произведений, довоенная инвентарная книга, в которой зафиксирована возвращенная картина, некоторые страницы переписки с немецкой стороной по поводу ее возвращения.

Впервые в Украине за 75 лет вынужденных странствий небольшая картина Сергея Васильковского, выполненная на дереве (36,5х24), которую назвали «Дом С.И.Васильковского», вернулась на родину.

Справка. На начало Второй мировой войны Украинская государственная картинная галерея (довоенное название Харьковского художественного музея) считалась самым ценным (после музеев Москвы и Ленинграда) музеем Советского Союза. Музей хранил около 75000 экспонатов. Однако он не был включен в план эвакуации. Рискуя жизнью (по обвинению в паникерстве) тогдашний директор музея Прокоп Васильевич Кривень спас около пяти тысяч экспонатов УГКГ и почти все художественное достояние Т.Г.Шевченко, которое хранится ныне в Национальном музее Т.Г.Шевченко в Киеве.

Основная коллекция, остававшаяся в Харькове, подверглась тотальному разграблению. В Харькове работали представители штаба Розенберга, которые целенаправленно вывозили из города культурные ценности. Накануне освобождения города оккупанты сожгли музей с остатками экспонатов, архивов, библиотеки... В актах убытков музея числится около 800 произведений живописи нашего земляка, одного из выдающихся основателей украинского национального пейзажа Сергея Васильковского.

Поисками утраченных во время Второй мировой войны экспонатов сотрудники музея занимаются с начала независимости Украины. Перечень основных утраченных произведений размещен в международном реестре утраченных ценностей.

Два года назад музей получил сообщение из Германии, что, возможно, наш экспонат обнаружен во время продажи Берлинским аукционным домом. Музейные сотрудники провели необходимые исследования и привели убедительную доказательную базу в отношении принадлежности «берлинской» картины Харьковскому художественному музею.

Решить проблему возврата картины помогли Министерство культуры Украины, Министерство иностранных дел Украины, Посольство Германии в Украине.