В Нетешине гвардейцам вручили денежные сертификаты на покупку жилья

Об этом сообщает пресс-служба ведомства:

Нацгвардійцям, що охороняють Хмельницьку АЕС, вручили іменні сертифікати на отримання грошової компенсації за жиле приміщення.

Начальник управління з охорони важливих державних об’єктів Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Олег Головінов зауважив: «Завдяки співпраці Національної гвардії України і ДП НАЕК «Енергоатом» проведено колосальну роботу із забезпечення житлом гвардійців, що охороняють важливі державні об’єкти атомної енергетики України. Ще 9 військовослужбовців військової частини отримали грошові сертифікати в якості компенсації за належне їм жиле приміщення. Поставлена ціль виконується сьогодні, і спільними силами буде реалізовуватись і надалі, в наступному році».

Під час урочистих заходів вручення командир військової частини 3043 підполковник Костянтин Кабанов звернувся до підлеглих: «За результатами 2018 року 28 осіб, які проходили службу, та ті, що сьогодні охороняють Хмельницьку АЕС – отримали сертифікати у вигляді грошової компенсації за належне їм житло. Це є гарним стимулом для офіцерів та військовослужбовців за контрактом, що сьогодні проходять службу в лавах Національної гвардії України - кожен з них відчуває, що держава піклується про своє військо».