К чему может привести выдача российских паспортов жителям Донецка и Луганска

Слухи о выдаче паспортов РФ жителям «ДНР» и «ЛНР» ходят уже не первый год. Источниками их становились то депутаты, то анонимные силовики и чиновники правительства. Москва таким образом будто демонстрировала Киеву свой «невоенный арсенал». Тем не менее Киев ни на какие уступки не шел, а паспортизация так и оставалась мечтой сторонников «русского мира». Однако накануне второго тура выборов президента Украины в российских СМИ снова заговорили о раздаче паспортов жителям непризнанных территорий. Будет ли реализован этот сценарий в этот раз и какие у него могут быть последствия? – задается вопросом автор Новой газеты Павел Каныгин.

У возможной инициативы уже есть законодательная база. В октябре 2018 года Госдума приняла закон, упрощающий, по словам его авторов из МИД РФ, получение гражданства для «лиц, приехавших в Россию из стран, где они преследовались властями по политическим и иным мотивам, где произошли государственные перевороты, вооруженные конфликты или другие чрезвычайные ситуации».

В Думе не скрывали, что имеется в виду Украина. Тем не менее упрощенный порядок для жителей этой страны начнет действовать только по решению президента России. По закону он сам определит указом те категории иностранцев, которые могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства РФ.

В Госдуме говорят, что указ может появиться сразу после выборов в Украине.

Фактически закон предусматривает выдачу паспортов не только жителям районов Донбасса, пострадавших в ходе боевых действий, но и тем, кто живет на территориях, подконтрольных центральной украинской власти.

До сих пор всякое упоминание перспектив паспортизации сопровождалось комментариями о том, что подобные проекты успешно проводились в Южной Осетии и Абхазии.

То есть Москва угрожающе давала понять, что раздача гражданства — шаг как минимум к признанию территорий.

Не хотите забирать «республики» на наших условиях (внеблоковый статус Украины, федерализация, гарантии для русского языка), тогда получите миллионы российских граждан у себя по всей стране. Некоторые депутаты Госдумы даже проговорились, что наличие множества россиян в соседнем государстве открывает возможность для «южноосетинского» сценария. То есть если возникнет угроза для безопасности сограждан, то родина их в беде не бросит, и совсем не обязательно, чтобы угроза возникла исключительно в Донбассе. Все что угодно может произойти в Одессе, Харькове и т.д.

Впрочем, у инициативы может быть и другое прочтение, популярное среди части украинских экспертов.

Например, новая миграционная концепция, которую также разрабатывает МИД РФ, предполагает, что Россия должна стать центром притяжения для сочувствующих ей людей со всего света.

Надо отметить, что в подготовке такой концепции уже можно видеть оптимистический сигнал к тому, что власти наконец готовы сместить акцент с агрессивного «собирания земель» на практику «собирания людей», использование «мягкой силы» и т.д.

В этом свете паспортизация может быть не чем иным, как подготовкой к эвакуации идейно сочувствующих России жителей и руководителей сепаратистских территорий и оставлению самих земель.

Ведь действительно за пять лет присутствия на Донбассе Кремль так и не добился никаких успехов на украинском направлении. Тогда как издержки очень велики — это и санкции, и затраты на содержание «республик», и растущая изоляция, и, наконец, примирение Украины с потерей (на какой-то период времени) части Донбасса и снижение чувствительности к шантажу.

С другой стороны — в контексте последних лет такой неожиданно рациональный и прогрессивный сценарий выглядит, мягко говоря, нелогичным.

Москва вряд ли признает поражение и оставит попытки удержать под контролем чужие территории. Потому что в первую очередь территории (лучше с людьми, но не обязательно — завезем своих) являются целью. Ведь контролируя Донбасс, Кремль фактически удерживает на крюке всю Украину.

Более того, несмотря на заявления о том, что Донбасс должен поскорее реинтегрироваться в Украину, Москва всю дорогу занималась активной экономической и культурной экспансией непризнанных республик. В учреждениях образования «ДНР» и «ЛНР» вводились российские учебники и стандарты, оставшиеся и не разрушенные предприятия переориентировались на Россию, социальная сфера целиком стала зависима от рублевых вливаний.

По словам источника «Новой», близкого к кураторам непризнанных республик, вернуться в Украину должен максимально приобщенный к России регион.

Еще один интересный момент: наличие других паспортов у жителей «республик».

Россия уже давно признает выданные в «ДНР» и «ЛНР» внутренние документы. Однако до сих пор рассматривает жителей «республик» как граждан Украины.

Скорее всего, так останется и в будущем — вряд ли Москва станет требовать от донбассовцев отказа от украинского гражданства в обмен на свое. И тогда жители региона смогут иметь сразу по три паспорта.

При этом даже если раздача паспортов вызовет массовый исход жителей «республик» Донбасса (всего там проживает около 3,5 миллиона человек) в Россию, а сами территории опустеют, Москва не потеряет своего влияния в регионе. Война с Грузией, разразившаяся формально из-за Южной Осетии (с населением в 50 тысяч человек), показала, что для геополитических авантюр численность жителей никакого значения не имеет.