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Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

19 апреля 2019
17:12
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Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители. Результаты первого анализа ДНК "воинов веры" были представлены на cell.com.

"Мы получили уникальную возможность раскрыть происхождение простых крестоносцев. Они были не только европейцами — оказалось, что в то время Ближний Восток был невероятно пестрым с генетической точки зрения. И выходцы из Европы, и местные жители, и их общие потомки сражались, жили и умирали бок о бок друг с другом", — рассказывает Марк Хабер (Marc Haber) из Института Сангера в Хинкстоне (Великобритания).

История крестовых походов берет свое начало в 1095 году, когда византийский император Алексей I Комнин обратился за помощью к Урбану II, римскому папе, запросив военное подкрепление у главы католической церкви, объявившей за полвека до этого "вечную анафему" константинопольскому патриарху.

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Призывы императора были связаны с тем, что Византия проигрывала войну с турками-сельджуками, стремительно теряя территорию Малой Азии, в том числе и маршруты, через которые христианские паломники путешествовали в Иерусалим, где до середины XI века правили арабские халифы.

Как повествуют хроники того времени, Урбан II прислушался к доводам императора и призвал в других церковных иерархов объявить о начале "священной войны", похода на Ближний Восток с целью освободить Священную Землю, Гроб Господень и вернуть Иерусалим под владычество христиан.

Несмотря на то, что папы уже выступали с подобными проповедями в прошлом, речи Урбана II на этот раз вызвали огромное воодушевление не только среди духовных лиц, но и правителей, знати и простых людей. Это привело к формированию огромной общеевропейской армии и ее походу на Ближний Восток в 1096-1099 годах.

В результате этого в Палестине возникло четыре "государства крестоносцев": Иерусалимское королевство, Антиохийское княжество, Эдесское графство и графство Триполи. Они просуществовали до конца XIII века, когда турки-мамлюки захватили последнюю христианскую крепость в городе Акра.

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"Мы все хорошо знаем, что в крестовых походах участвовал Ричард Львиное Сердце, но мы не имеем не понятия о том, кем были, как жили и умирали простые воины, участвовавшие в этих "священных войнах". Эти древние останки помогли нам найти ответ на этот вопрос", — добавляет Крис Тайлер-Смит, коллега Хабера.

Британские ученые получили такую возможность несколько лет назад, когда ливанские археологи обнаружили яму у стен средневекового Сидона, где были захоронены две дюжины тел мужчин. Монета итальянской чеканки и несколько металлических пряжек аналогичного происхождения заставили их первооткрывателей считать, что они нашли тела европейских крестоносцев, погибших при осаде города в начале XIII века.

Генетики выяснили, что это было не совсем так, "воскресив" ДНК средневековых воинов и сравнив ее с тем, как был устроен геном античных жителей Ливана и его современных обитателей, а также средневековых европейцев.

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К большому удивлению ученых, геномы погибших "воинов веры" оказались очень широко разбросаны по генетической карте мира. Три из них действительно были европейцами, тогда как четверо их соратников были местными жителями, а еще два сочетали в себе элементы как европейской, так и ближневосточной ДНК.

Как такое было возможно? С одной стороны, Тайлер-Смит и его коллеги не исключают того, что мусульмане, победившие в битве у Сидона, могли захоронить в одной яме как крестоносцев, так и своих соплеменников.

С другой стороны, присутствие "гибридной" ДНК говорит о том, что ближе к истине другая гипотеза, о которой в прошлом долго спорили историки. Как считает Хабер, открытие его команды подтверждает то, что армиях крестоносцев воевали не только европейцы, но и местные ближневосточные христиане, желавшие отомстить сельджукам, а также потомки смешанных браков между европейскими завоевателями и местными женщинами.

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Что интересно, следы крестоносцев полностью отсутствуют в ДНК современных ливанцев — они оказались генетически ближе к античным обитателям Ближнего Востока, чем к современникам Ричарда Львиное Сердце и Филиппа II Августа.

По мнению ученых, это говорит о том, что последние потомки крестоносцев были рассеяны по миру после падения их королевств, в результате чего они "растворились" без следа среди других групп людей.

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Теги: британские ученые

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