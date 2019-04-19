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политика

Российским СМИ объяснили, какие фразы оскорбляют власть

19 апреля 2019
17:25
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Русская служба BBC рассказала о закрытой встрече представителей Роскомнадзора и Генпрокуратуры с руководителями российских изданий. На ней представители Роскомнадзора сказали, что считают оскорблением власти фразы «"Единая Россия" — жулики и воры» и «Путин — вор». При этом в ведомстве оговорились, что каждый конкретный случай цитирования таких высказываний должен рассматриваться в контексте, а оценку дает Генеральная прокуратура.

Совещание состоялось после того, как два ярославских издания были заблокированы по новому закону об оскорблении власти — из-за фотографии граффити с упоминанием президента Владимира Путина.

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Теги: россия

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