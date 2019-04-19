Хулиган, избивший участкового, получил реальный срок

Приговором Харьковского районного суда области 25-летнй местный житель признан виновным в сопротивлении и нанесении легких телесных повреждений полицейскому и незаконном выращивании конопли.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, учитывая неотбытое наказание за другое уголовное преступление, злоумышленнику по совокупности преступлений присудили 3 года лишения свободы.

Происшествие случилось в декабре 2017 года в одном из сел Змиевского района. Осужденный выпивал вместе с друзьями на летней площадке возле магазина. Навеселе у мужчины возник конфликт с покупателем, который пришел в магазин. Нетрезвый преступник угрожал оппоненту пистолетом для спортивной стрельбы, а когда потерпевший пытался уйти, догнал его и несколько раз ударил.

На место происшествия вызвали полицию. Участковый офицер догнал хулигана на соседней с магазином улице. Злоумышленник вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейскому. Он угрожал полицейскому расправой, а затем набросился на него с кулаками. "Преступник бил участкового руками и ногами по голове, причинив легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Во время досудебного следствия выяснилось также, что преступник устроил на собственном дворе в пос. Хорошево конопляную «плантацию». У него изъяли 26 кустов наркосодержащих растений.