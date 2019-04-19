Украинские ракетостроители будут сотрудничать с "Boeing"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Директором по вопросам обороны и космической безопасности компании «Boeing» Стэнли Прусински.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с компанией "Boeing", а также перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных Сил Украины.

По словам Турчинова, компания "Boeing" является ведущим предприятием в аэрокосмической отрасли, "а ее военные самолеты и вертолеты значительно превосходят российские аналоги". "Мы заинтересованы в эффективной военно-техническом сотрудничестве с компанией" Boeing ", что значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил нашего государства", - подчеркнул Секретарь СНБО Украины.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа- и ракетостроения.

В свою очередь, Стэнли Прусински выразил уверенность в перспективности долгосрочного сотрудничества. "Я всегда считал Украину интеллектуальным и техническим двигателем в Восточной Европе", - сказал он, добавив, что именно поэтому логично наладить долгосрочное сотрудничество с Украиной.