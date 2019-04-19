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политика

Суд отказался признать следствием агрессии РФ гибель командира сбитого оккупантами Ил-76

19 апреля 2019
18:17
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Мелитопольский горрайонный отказался признать гибель Александра Белого - командира сбитого вблизи Луганска в 2014 году самолета Ил-76 - следствием российской агрессии.

Об этом говорится в соответствующем решении суда от 16 апреля, выданном вдове Александра Белого Татьяне Чимирковой, передает "Громадське".

Женщина обратилась в суд с требованием признать гибель мужа следствием вооруженной агрессии РФ, однако суд постановил отказать ей в иске.

В то же время в обнародованном документе отсутствует мотивировочная часть с аргументацией решения, отмечает Еспресо.

УНИАН отмечает, что судья Мелитопольского горрайонного Юлия Горбачева отказалась комментировать журналистам свое решение, заявив об отсутствии времени, а и. о. главы Мелитопольского горрайонного Тамара Мищенко пояснила, что судья не успела оформить мотивировочную часть из-за большой рабочей нагрузки. По словам Мищенко, решение будет полностью обнародовано 22 апреля.

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14 июня 2014 года над Луганской областью с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса террористы "ЛНР" сбили самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

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Теги: суд

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