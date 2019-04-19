Истерика в Росстате: не хватает чиновников

Росстат завален работой из-за "майского указа" президента России. Приходится рассчитывать показатели, которые раньше ведомство не считало - для оценки эффективности нацпроектов и их реализации. Делать это надо быстро, со сроком "вчера", рассказал BBC один из сотрудников ведомства.

"Объем работы местами стал неподъемным. Никогда такого не было. Спрос чиновников на статистику на грани истерики", - рассказал собеседник Би-би-си. По его словам, сотрудники иногда уходят с работы глубоким вечером или даже ночью, а в службе - нехватка кадров.

"Я знаю Росстат лет 30, и всегда сотрудников не хватает, там же невысокие зарплаты, особенно в региональных отделениях", - рассказал Би-би-си заместитель председателя общественного совета при Росстате Яков Уринсон. Но проблема в последнее время обострилась, подтверждает он.

По его словам, новое руководство ведомства хочет "разобраться с методиками, некоторые из которых не менялись много лет". К тому же для новых нацпроектов нужны дополнительные данные.

На сайте Росстата прописаны несколько десятков показателей, методологию расчетов которых нужно разработать для нацпроектов - они будут осуществляться в рамках "майских указов" Путина.

К примеру, Росстату теперь надо считать количество центров обработки данных по всей России - или срок простоя государственных информационных систем из-за хакерских атак.

Еще один источник в службе не исключает, что в связи с высоким спросом на новые данные в Росстате могут появиться сотрудники, отвечающие отдельно за расчеты по нацпроектам.

Кадровый вопрос в Росстате обострился на фоне острой критики, с которой ведомство сталкивается в последние несколько месяцев. Речь идет о качестве статистики.

Экономисты ругают Росстат за пересмотр статистики, которая характеризует состояние экономики, еще они часто считают ее слишком позитивной.

Кроме того, недавно Росстат отказался от публикации ежемесячной статистики по динамике реальных доходов населения. Они падают в России пять лет подряд. Ведомство объясняло это необходимостью поменять методику их расчета.

В 2017 году Росстат был переподчинен министерству экономического развития, отвечающему за экономический рост в стране. В декабре прошлого года Александра Суринова, который возглавлял Росстат почти 10 лет, сменил Павел Малков, до этого работавший в минэкономразвития.

По данным официальной статистики за 2018 год, сейчас в Росстате не хватает 15% сотрудников. Это не худший и не лучший показатель среди российских государственных учреждений. Для сравнения, министерство образования укомплектовано на 69%, а МИД - более чем на 97%.

Само ведомство в официальном комментарии для Би-би-си называет другую цифру: с учетом региональных отделений укомплектованность 96%. "Тем не менее, в центральном аппарате не хватает порядка 10% специалистов", - говорится в ответе.

В пресс-службе Росстата признали, что нагрузка на сотрудников за последние полгода возросла. Представитель ведомства связывает это "не только и не столько" с майскими указами, а с "общим изменением подходов и задач, стоящих перед ведомством".

На сайте Росстата есть объявление о поиске 13-ти новых сотрудников. Новые люди нужны в основном в управлении статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств. Вакансии есть, например, в отделе расчетов доходов и расходов населения и отделе обследований домашних хозяйств.

Несколько экспертов, работающих с Росстатом, указали на то, что нехватка кадров ведомства связана с низкими зарплатами. Пожаловался на низкую зарплату и один из нынешних сотрудников службы. По его словам, главный специалист получает около 60 тысяч рублей.

По данным самого Росстата за 2018 год, средний размер зарплаты в ведомстве в 2018 году составил чуть более 84 тысяч рублей. Для сравнения, в курирующем министерстве экономического развития средняя зарплата превышает 121 тысячу рублей.

В Росстате жалуются на то, что сложно найти квалифицированных работников. "За последние годы значительно уменьшилось количество факультетов и кафедр, где преподавали статистику", - посетовали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Росстат, согласно ответу ведомства Би-би-си, переживает смену поколений и ищет специалистов, уже имеющих определенный опыт: "Важно, что мы ищем в первую очередь не начинающих, а специалистов с опытом. Хотя бы с небольшим, но опытом".

При этом в ведомстве уверяют, что тотального расширения нет, хотя и создаются новые подразделения, "заточенные под конкретные задачи".

"На повышение зарплат хочется рассчитывать", - говорится в комментарии Росстата.

Появление специалистов по нацпроектам - не единственное изменение, которое, по-видимому, планируется в Росстате.

Росстат на следующей неделе собирается представить стратегию развития до 2024 года. На апрельской конференции Высшей школы экономики глава ведомства Малков уже рассказывал о планах ведомства: уже скоро у Росстата появится новый сайт, а в следующем году стартуют пилотные проекты по большим данным. Это позволит обновлять статистику в реальном времени и не привязываться к циклам отчетности, цитировал Малкова РБК.

Глава Росстата также обещал создать цифровую аналитическую платформу, которая поможет автоматизировать сбор и хранение данных. Компании-респонденты, например, смогут подавать отчетность через личный кабинет, а не на бумаге. Но поможет ли цифровизация решить проблему с дефицитом кадров, пока неясно.