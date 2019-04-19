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общество

На ВНО зарегистрировались уже 355 тысяч человек

19 апреля 2019
18:56
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Кабинет министров Украины принял решение по организации проведения внешнего независимого тестирования в 2019 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Twitter.

Он отметил, что провел совещание по организации внешнего независимого оценивания в 2019 году.

"Первая сессия ВНО состоится 21.05-13.06, количество участников 355 тыс. человек. Приняли все необходимые решения по безопасности, охране, подвоз участников, чередование всех служб и оплаты труда педагогов", - написал Кириленко.

Напомним, тестирование будет проходить по 11 предметам: украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, химии, физике, географии, биологии, английскому, немецкому, испанскому, французскому языкам.

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Теги: вно

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