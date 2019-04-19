На ВНО зарегистрировались уже 355 тысяч человек

Кабинет министров Украины принял решение по организации проведения внешнего независимого тестирования в 2019 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Twitter.

Он отметил, что провел совещание по организации внешнего независимого оценивания в 2019 году.

"Первая сессия ВНО состоится 21.05-13.06, количество участников 355 тыс. человек. Приняли все необходимые решения по безопасности, охране, подвоз участников, чередование всех служб и оплаты труда педагогов", - написал Кириленко.

Провів нараду щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році. Перша сесія ЗНО відбудеться 21.05-13.06, кількість учасників 355 тис. осіб. Ухвалили усі необхідні рішення щодо безпеки, охорони, підвезення учасників, чергування усіх служб та оплати праці педагогів — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) April 18, 2019

Напомним, тестирование будет проходить по 11 предметам: украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, химии, физике, географии, биологии, английскому, немецкому, испанскому, французскому языкам.