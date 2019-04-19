Разработчики приложений пожаловались на задержку выплат от Apple

Разработчики приложений для App Store пожаловались на то, что компания Apple без объяснения причин задерживает им ежемесячные выплаты. В основном это коснулось разработчиков из России, сообщает «Коммерсантъ».

Первые жалобы появились 10-11 марта на форуме Apple и на странице компании в Facebook. Разработчики требовали перевести им деньги за январь.

Создатель приложений Rocka и «ВКармане» Сергей Пахандрин подтвердил эту информацию и отметил, что в апреле выплаты получили только часть компаний, а остальные второй месяц остаются без денег от Apple. Он добавил, что проблема затронула несколько десятков российских разработчиков, которые при этом не нарушали никаких правил.

Ряд опрошенных разработчиков предположили, что в задержке выплат могут быть виноваты российские банки. В банке «Точка» и Тинькофф-банке заявили, что не имеют к этому отношения.

Проблема с выплатами также затронула создателей приложений из Европы, США и Китая. По словам источника газеты на рынке, в Apple осведомлены об обеспокоенности разработчиков. В самой компании пока не дали официальных комментариев по этому вопросу.