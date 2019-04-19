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спорт

Футболисты киевского "Динамо" посетили раненых бойцов

19 апреля 2019
19:22
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Игроки "Динамо" Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко и легенда клуба Владимир Мунтян посетили раненых воинов в военном госпитале.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Кроме вещей, в которых нуждаются раненые герои, и которые были переданы в Главный военный клинический госпиталь по инициативе президента клуба, футболисты принесли другие подарки - мячи, спортивную одежду, динамовские клубные журналы, книги, посвященные футболистам и тренерам, которые получили первое чемпионство СССР для "Динамо" в 1961 году.

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Капитан "Динамо" Виктор Цыганков выразил слова благодарности раненым бойцам.

"Благодаря им у нас в городе мирно, наши близкие могут не переживать ни за что. Поэтому им огромное спасибо и, конечно же, это надо увидеть и молодым игрокам, которые были сегодня, и мне тоже. Мы понимаем, кто за нас болеет, а мы, в свою очередь, защищаем клуб. Бойцы нам сказали, что самое главное нам подождать, чтобы их радовать, наших болельщиков и самих себя. мы выходим и стараемся довести каждую игру, что "Динамо" номер один в Украине и в Европе представляет огромную силу ", - сказал Цыганков.

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Теги: футбол

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